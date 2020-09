Le personnel n'est pas assez nombreux pour assurer un service minimum. Les données pour la Wallonie ne sont pas encore disponibles. Les syndicats du personnel pénitentiaire ont appelé à une grève de 48h à partir de mardi à 6h du matin, afin de protester contre un assouplissement des règles de visite pour les détenus. Les représentants du personnel craignent un risque sanitaire accru, au moment où les contaminations au coronavirus repartent à la hausse.

En raison de la grève, le service minimum ne peut être assuré dans pratiquement aucune prison flamande ou bruxelloise. Seule celle de Ruiselede (Flandre occidentale) compte assez de personnel présent. Les données pour la Wallonie ne sont pas encore disponibles.

L'action est la plus suivie dans les prisons de Malines, Gand et Bruges. La police est venue en renfort dans celles de Gand, Hasselt, Malines, Saint-Gilles et Forest.

La grève a également été bien suivie pendant les services de nuit.

Une nouvelle concertation est prévue jeudi après-midi au sujet des règles de visite. "Nous n'avons pas encore reçu de proposition en vue de cette réunion", indique Robby De Kaey de la CGSP Justice. "Probablement qu'on attend pour cela le prochain Conseil national de sécurité."

Celui-ci se réunit ce mercredi matin pour évaluer les mesures liées à la propagation du Covid-19.