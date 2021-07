Il l'estime disproportionnée par rapport aux revendications et les appelle à revenir à la table des négociations pour mener une "concertation constructive". Le ministre a reconnu qu'au cours de l'année écoulée, les douaniers ont mené un travail considérable, qu'il s'agisse des effets du Brexit, de l'essor du commerce en ligne et du rôle qu'a joué la Belgique dans la distribution des masques buccaux, des vaccins et du gel hydroalcoolique.

Les syndicats douaniers des aéroports de passagers de Bruxelles National, Deurne, Wevelgem et Ostende ont mené des actions de zèle jeudi. Ils protestent contre le manque persistant de personnel aux douanes.