Ce vendredi, de nombreux passagers risquent de manquer leur avion suite à la grève du zèle des services de police. Les policiers seront très minutieux dans leurs contrôles des papiers d'identité ainsi que des bagages des voyageurs.

On peut déjà voir, sur Twitter notamment, quelques vidéos de la situation à l'aéroport de Zaventem. Les files sont longues et ne sont pas prêtes de diminuer.



Du côté du l'aéroport de Zaventem, la porte-parole Nathalie Pierard indique quelques informations supplémentaires. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter au maximum les désagréments et les longues files d'attente pour les voyageurs, mais ces derniers doivent compter sur une demi-heure à une heure de temps supplémentaire par rapport aux situations normales."

Dans le sud du pays, le PDG de l'aéroport de Charleroi donne également des précisions sur la situation. "Il y a des actions non seulement à l'aéroport, mais aussi autour de l'aéroport ", déclare M. Verdonck. Il appelle les voyageurs à se rendre à l'aéroport le plus tôt possible "Pour éviter d'être pris en otage par les actions".



Cette action de grève survient suite à l'échec des négociations salariales.