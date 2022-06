À travers une grande manifestation dans la capitale prévue ce lundi, la FGTB, la CSC et la CGSLB réclament une modification de la loi sur la norme salariale pour obtenir davantage de poids dans la négociation des salaires. Les syndicats attendent près de 70 000 personnes pour ce qui devrait être la première manifestation d’envergure depuis la crise sanitaire. Tous les secteurs d’activité devraient être touchés. On fait le point sur les principales revendications avec Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, le pouvoir d’achat en ligne de mire.

Vous promettez une "démonstration de force" lundi à Bruxelles en faveur du pouvoir d’achat, en quoi est-ce le moment d’envoyer un signal fort au gouvernement ?

"C’est un moment qui s’inscrit dans une mobilisation de long terme. On voit aujourd’hui que 900 000 familles ont demandé un étalement de leur paiement des factures d’énergie car beaucoup de citoyens choisissent entre se déplacer et se loger et la fin du mois arrive de plus en plus vite. Cela arrive à de plus en plus de Belges, et notamment des personnes qui travaillent. Il est donc important de donner un signal fort ce lundi, sur le fait que ce sont des urgences sociales qui doivent être prises en compte."