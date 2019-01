Le front commun syndical CGSP Cheminots/ACOD Spoor et CSC/ACV Transcom participera à l'action de grève nationale interprofessionnelle prévue le 13 février 2019, un pré-avis de grève a été déposé aujourd'hui.

Après l'échec des discussions entre les organisations syndicales et patronales sur un nouvel accord interprofessionnel (AIP) pour 2019-2020, trois syndicats belges (CSC, FGTB et CGSLB) appellent tous les secteurs du pays à faire une grève générale le 13 février 2019. Des manifestations et rassemblements pourraient être organisés à Bruxelles et dans les principales villes belges pendant cette journée. En revanche, l'impact du mouvement sur les transports n'est pas encore connu.



Les organisations réclament une hausse des salaires d'au moins 1,5% alors que les employeurs ne veulent pas aller au delà de l'augmentation de 0,8%, recommandée par le Conseil central de l'Économie (CCE).

Et aujourd'hui, le front commun syndical des Cheminots annonce avoir déposé un pré-avis de grève. "Le pré-avis a été déposé par le front commun syndical, la grève devrait débuter le 12/02 à 22 heures pour se terminer le lendemain à 22 heures", rapporte Pierre Lejeune, président du syndicat CGSP Cheminots.

Les motifs principaux de cette grève portent sur les salaires et la pression au travail. "Nous demandons des salaires décents et une augmentation substantielle de ceux-ci au-dessus de l’index. Nous sommes également en faveur d'une augmentation de 10% du salaire minimum brut et contre la nouvelle loi sur les salaires remplie de logiciels truqués", ajoute-t-il.

Moins de pression au travail, plus d’emploi statutaire et un meilleur équilibre entre travail et vie privée sont deux points mis en avant par le syndicat socialiste.

"Nous sommes aussi en faveur d'une pension décente et pour la reconnaissance des régimes préférentiels", poursuit Pierre Lejeune.

Et si le pré-avis est accepté par la direction, le service minimum serait alors reconduit. Concrètement, les travailleurs devront signaler 72 heures avant la grève s'ils travaillent ou non, et en fonction du nombre de travailleurs présents, la SNCB et Infrabel adapteront leur offre. Plusieurs scénarios sont possibles comme des trains circulant uniquement sur les grands axes aux heures de pointe ou encore des trains circulant en heures creuses. La communication d'un service alternatif doit ensuite se faire 24H avant le début de la grève.