Le syndicat chrétien ACV-CSC Transcom appelle à la grève le 13 février dans les ports, chez Skeyes (ex-Belgocontrol) et dans les compagnies aériennes.

Le syndicat chrétien a déposé un préavis de grève auprès de la société autonome publique Skeyes, l'ancien Belgocontrol. "Nous demandons au personnel de Skeyes de rester chez lui le 13 février", ajoute le syndicat.

Les policiers également

Les syndicats CGSP et CSC ont déposé un préavis de grève pour l'ensemble de la police intégrée (police locale et fédérale) à l'occasion de la grève nationale annoncée le 13 février prochain. La grève est organisée dans le cadre des discussions portant sur "l'amélioration du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, l'augmentation des allocations et des pensions, de meilleures mesures de fin de carrière, de meilleures possibilités pour combiner vie professionnelle et vie privée ainsi que l'amélioration des trajets domicile-lieu de travail".