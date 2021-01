Adrien de Marneffe avec L.J et Ma.Be.

Le discours des experts et des autorités connaît une inflexion nette concernant les écoles. Lundi, Dirk Van Damme, directeur du Centre de recherche en éducation de l’OCDE, a plaidé pour une fermeture immédiate et de courte durée. "Les enfants qui ne tombent pas malades peuvent malgré tout transmettre le virus. Nous devons prendre des mesures pour éviter une deuxième ou une troisième vague et briser la chaîne de transmission en fermant les écoles", a-t-il lâché sur VTM.

C’est toutefois bien du politique que doit venir la décision.