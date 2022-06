En une seule journée, samedi, à la N-VA, il y a eu la nouvelle que tout le monde attendait, et puis celle que personne n’avait vu venir.

Le conseil du parti a d’abord décidé de reporter au début de l’année 2025 les élections pour toutes ses fonctions dirigeantes (présidence et arrondissements). Elles devaient normalement avoir lieu fin 2023, début 2024. Cela signifie que Bart De Wever, président depuis 2004, mènera une fois de plus les élections générales, celles de mai 2024, et les négociations qui s’ensuivront pour la formation des gouvernements.