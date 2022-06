Il est désormais très probable que la France subisse une vague de chaleur à partir du milieu de la semaine. Des températures de plus de 40° C sont attendues. Les régions les plus exposées à un risque élevé de canicule concernent le sud-ouest et le centre du pays avec des températures maximales parfois voisines de 34 à 38°C, voire localement 40° C sur le bassin aquitain et l’arrière-pays méditerranéen, soit un niveau inédit à cette période de l’année. En débutant le 15 ou 16 juin, cet épisode caniculaire serait alors le plus précoce jamais observé, avec des températures situées alors jusqu’à 15° C au-dessus des normales.

La raison ? Une petite dépression ou "goutte froide" positionnée au large du Portugal qui va agir "comme une pompe à chaleur étant donné qu’elle va faire remonter de l’air subtropical sur la France, explique Pascal Mormal, climatologue à l’IRM. Par la suite, cet air chaud remonte vers nos régions, ce qui est assez préoccupant car on est relativement tôt dans la saison pour vivre ce genre d’événement. Les 40 degrés peuvent être atteints en France mais au mois de juillet ou en août".