Un camion a embouti la queue d'un embouteillage peu avant 9h30, poussant plusieurs véhicules les uns contre les autres. Au total, ce sont deux camions, deux voitures et deux camionnettes qui ont été impliqués dans ce carambolage. Cependant, il n'y a pas eu de blessés.

À cause de l'accident, il ne reste qu'une seule voie de libre en direction de Bruxelles. Plusieurs véhicules doivent être remorqués et les perturbations pourraient encore durer un certain temps.