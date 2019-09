Disposer d’un kit mains libres en voiture incite davantage le conducteur à abuser du téléphone au volant. Pour converser, bien sûr, mais également pour lire et rédiger des messages écrits, recourir au GPS et consulter des pages internet. C’est un des éléments forts qui ressort d’une enquête menée par l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) auprès de 2 300 conducteurs wallons, sondés sur leurs comportements avoués en matière d’usage du téléphone au volant.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation dédiée ce mois-ci à la distraction : le slogan "Au volant, c’est pas le moment !" s’affichera sur quelque 300 panneaux le long des autoroutes et des principales routes nationales de Wallonie et s’entendra en radio. "Cette campagne est nécessaire. Si notre enquête montre, et c’est très positif, que 52 % des Wallons déclarent ne jamais utiliser leur GSM en conduisant, de nombreuses mauvaises habitudes doivent encore être combattues", estime Pierre-Laurent Fassin, le porte-parole de l’AWSR.

(...)