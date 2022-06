La Chine, soutien indirect de la Russie, a tente de faire croire que la manifestation à Bruxelles contre le pouvoir d'achat du lundi 20 juin était une marche de protestation contre les décisions prises au niveau de l'OTAN. Certaines des images utilisées dataient d'une plus ancienne manifestation.

Des dizaines de milliers de protestataires ont marché dans Bruxelles le 20 juin en criant Stop OTAN”, a tweeté jeudi le Global Times, un média d’état chinois. Le tweet était accompagné d’une vidéo de 30 secondes montrant effectivement des milliers de manifestants portant deux couleurs syndicales belges (rouge et vert). Il est rapidement devenu viral, au point que même le ministère des Affaires étrangères, habituellement plus réservé, s’est fendu d’un tweet correcteur. “Faux. C’est ce que nous appelons de la désinformation. La manifestation de Bruxelles du lundi 20 juin demandait plus de pouvoir d’achat et n’était en AUCUN CAS dirigée contre l’OTAN ou contre le soutien que nous apportons à l’Ukraine dans la guerre menée par la Russie.”