La Belgique n’est pas en guerre. Pas encore, du moins. L’expression n’a à ce jour pas encore été employée par nos dirigeants depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Mais les discours politiques se musclent. Si la prudence était de mise au début, on voit apparaître de-ci de-là des positionnements plus belliqueux et des phrasés plus guerriers. Dans la note préparatoire de la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten, note qui analysait le contexte de tensions internationales pour justifier le changement de position vis-à-vis du nucléaire, la première phrase était : "Le continent européen est en guerre."