"On a entendu tous les partis traditionnels critiquer la décision de fermer les guichets dans 44 gares. Tous ces partis sont représentés au Conseil d'Administration. Ils doivent donc maintenant passer de la parole aux actes et exiger de leurs administrateurs qu'ils reviennent sur cette décision, et que l'ensemble des 44 guichets soient maintenus ouverts", a affirmé le porte-parole du parti d'extrême gauche.

Pour la députée fédérale PTB, Maria Vindevoghel, "les guichets restent importants pour renseigner les usagers, ainsi qu'aider les voyageurs plus âgés et ceux qui ne sont pas nés un smartphone dans la main... L'idée soulevée par le ministre de la Mobilité et d'autres de remplacer les guichets par des services commerciaux, n'est pas une solution... Les usagers que nous rencontrons lorsque nous faisons signer la pétition nous disent tous vouloir des guichets, pas une boulangerie", a-t-elle dit.