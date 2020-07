Le Soir a obtenu la confirmation du porte-parole du cdH. Guy Lutgen a été élu en 1964 au sein du conseil communal de Bastogne. Il occupe le fauteuil de conseiller provincial ensuite pour plusieurs années et devient bourgmestre de Bastogne. Il aura aussi été sénateur et ministre wallon de l'Agriculture et de l'Environnement.

Figure incontournable du paysage politique wallon, il est resté plus de 11 ans ministre. Il est aussi l'un des visages principaux de l'essor du PSC.

Guy Lutgen est aussi le père de Benoit Lutgen, actuel bourgmestre de Bastogne et président du cdH de 2011 à 2019.

Père de Benoît et Jean-Pierre Lutgen, Guy Lutgen était un grand nom de la politique belge.