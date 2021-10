La proposition visant à lutter contre le harcèlement dans les universités devrait être votée ce mercredi.

Remarques sexistes, abus sexuels, chantage, menaces… Les étudiants et étudiantes de l’enseignement supérieur sont trop souvent confrontés au harcèlement moral et sexuel pendant leurs études. Partant de ce constat, des députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles (les écologistes Rodrigue Demeuse, Margaux De Ré, la socialiste Gwenaëlle Grovonius et le MR Hervé Cornillie) ont élaboré une proposition de résolution qui devrait être votée ce mercredi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

, explique la députée Margaux De Ré, à l’origine du texte avec son collègue Rodrigue Demeuse. Le texte demande ainsi au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de...