Le phénomène du harcèlement scolaire est encore trop présent dans nos écoles.

L’Ufapec (Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique) a encore pu le constater à l’occasion d’une réunion régionale pendant laquelle de nombreux parents de victimes ont abordé le sujet.

À l’occasion de cette rencontre, l’Ufapec a aussi pu noter que de nombreux parents de victimes envisagent un changement d’école comme la seule solution en cas de harcèlement. Selon l’organisation, d’autres pistes devraient pourtant être privilégiées.

Dans une analyse, l’Ufapec donne la parole à plusieurs expertes, dont Violaine Dautrebande, chargée de mission dans l’organisation et psychologue, qui estiment qu’un changement d’école représente en effet une double peine pour les enfants concernés. "L’enfant qui change d’école à cause du harcèlement scolaire vit très souvent cela comme une double peine : la souffrance d’être harcelé mais également d’être victime d’une deuxième injustice, à savoir celle d’être puni par un changement d’école et donc par une nouvelle obligation d’adaptation et une perte de liens affectifs et sociaux, de repères, alors que le fautif, lui, semble rester impuni", explique-t-elle.

(...)