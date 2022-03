Il faut s’attendre à une hausse d’environ 10 % dans les mois à venir.

L’inflation touche tous les secteurs, et les prix augmentent partout. Et quand les matières premières et l’énergie flambent, les conséquences sont partout, et c’est le consommateur qui trinque. Après deux années plus que difficiles, l’Horeca est face à un nouveau problème: il va falloir augmenter les prix dans les semaines ou mois à venir. Pour certains, c’est d’ailleurs déjà le cas. " C’est inévitable, et nous recommandons à nos membres de le faire, commente Fabien Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles. Nos entreprises ne peuvent plus supporter le coût des marchandises. Je prends un exemple avec un produit de base comme l’huile de cuisson qui a augmenté de 40 % en un an. Autre exemple : le kilo de carbonade de bœuf est passé de 6 € en 2020 à 8,60 € aujourd’hui. Pour la farine, on est passé de 1,05 € du kilo à 1,45 €… "

Des hausses qui vont donc se ressentir sur l’addition, même si tous les restaurateurs n’osent pas forcément y passer. " Chaque patron doit faire son calcul et décider, mais les affaires n’ont toujours pas repris normalement depuis le Covid et la baisse des chiffres d’affaires est générale ou presque. Et puis, il y a aussi l’énergie. N’oubliez pas que la baisse de la TVA va aider les particuliers, mais pas les sociétés. Pour un restaurant ou un café, cela ne change rien vu qu’on récupère la TVA. En plus, le marché bruxellois compte de moins en moins d’acteurs, avec Octa + qui vient de se retirer, comme d’autres. Cela ne va pas aider à faire baisser les prix ! Nous demandons au politique une régulation des prix dans la capitale. "