Dès l’arrivée des premiers réfugiés ukrainiens en Belgique à la fin du mois de février, de nombreux citoyens se sont mobilisés pour leur proposer un accueil d’urgence ou de court terme en pensant que les autorités publiques prendraient rapidement le relais. Quelques semaines plus tard, la réalité a pris le pas sur les promesses et cet accueil qui se voulait temporaire se prolonge dans des conditions plus difficiles que prévu.

"Il y a des histoires magnifiques, mais il y en a aussi des moins belles. Il y a une série de familles qui se débrouillent seules et d’autres qui ont besoin de soutien. Accueillir des réfugiés suppose de réaliser beaucoup de démarches : il faut trouver un hébergement, une école pour les enfants, s’occuper des problèmes médicaux et psychologiques… C’est une charge énorme que les familles d’accueil doivent porter pratiquement sans soutien des autorités publiques", résume Dominique Simonard, responsable bénévole du placement de réfugiés ukrainiens dans des familles belges.

Beaucoup de familles confient avoir sous-estimé la lourdeur des démarches à accomplir et le temps nécessaire pour les effectuer. "Nous hébergeons un couple et leur enfant depuis plus d’un mois. Nous travaillons tous les deux à temps plein et avons nous-mêmes deux jeunes enfants. Nous faisons de notre mieux pour aider nos hôtes, mais nous devons bien admettre que ce n’est pas suffisant. Ils auraient besoin de quelqu’un qui pourrait les accompagner au CPAS, à la banque et à la commune", avoue une maman bruxelloise.

"J’ai dû prendre plusieurs jours de congé pour accompagner les réfugiées que j’héberge au CPAS, à la banque, chez le médecin… La barrière de la langue complique les choses", confirme Dimitri, qui héberge deux mamans et trois enfants dans sa maison de Rixensart.