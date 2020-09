Bpost n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, mais le numéro deux de l’entreprise, Henri de Romrée, a démissionné il y a une dizaine de jours. Un départ qui pose pas mal de questions et dont les raisons restent floues à l’heure actuelle. “Je n’ai pas encore de détails sur le sujet, mais il semblerait qu’il s’agisse d’un désaccord entre Henri de Romrée et le PDG de Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, indique Stéphane Daussaint, responsable général Bpost et Télécoms pour la CSC. Ce qui m’inquiète le plus dans cette histoire, c’est la représentativité des francophones dans le top management de l’entreprise. Henri de Romrée était le dernier Wallon dans la direction avec le président du conseil d’administration.”

Un manque de parité qui pourrait avoir de multiples conséquences. “Je constate que l’entreprise est de plus en plus flamande, et cela m’inquiète pour la vision globale de Bpost dans les années à venir, lance-t-il. Distribuer du courrier et Wallonie ou en Flandre, ce n’est pas du tout la même chose. Au nord du pays, on utilise par exemple beaucoup les vélos car les distances sont plus courtes. En Wallonie, cela a pratiquement disparu.”

Au niveau des investissements, le représentant syndical a aussi quelques craintes. “Sous la coupole d’une direction flamande, ne va-t-on pas privilégier la construction de nouvelles infrastructures en Flandre ? Dans un contexte de changements marqués avec l’évolution du nombre de paquet, je crois qu’il y a des équilibres à garder et que la direction l’a un peu oublié.”

Dans les prochains jours, les différents syndicats n’excluent pas des actions. “Je réfléchis à la meilleure manière d’agir, tempère-t-il. Nous avons une commission paritaire classique ce jeudi et le sujet y sera abordé. Il faut savoir que cette nouvelle met une tension supplémentaire chez les travailleurs. Le climat social est déjà tendu, notamment à cause de la charge de travail et s’il n’y a plus de capitaine à bord, tout le monde va se poser des questions.”

Du côté de Bpost, on préfère ne pas rentrer dans les détails concernant cette démission. “Je peux juste vous dire qu’Henri de Romrée a quitté Bpost pour des raisons privées”, précise Delphine Van Bladel, porte-parole de l’entreprise.