L’occasion pour le Palais de partager une photo inédite de celui qui, né au chateau du Belvédère le 15 avril 1960, règne depuis le 9 août 2013 et l’abdication de son père, le roi Albert. Cette année, le roi Philippe et la reine Mathilde profitent de leurs vacances de Pâques en Espagne avec leurs quatre enfants, la princesse Élisabeth (20 ans, appelée à régner sur le pays), le prince Gabriel (18 ans), le prince Emmanuel (16 ans) et la princesse Éléonore (13 ans). La famille royale est arrivée dans le pays vendredi dernier et y restera jusqu’à ce jour. Au programme : les différentes étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, notamment.