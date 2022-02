Hilde Crevits est ministre du gouvernement flamand depuis quinze ans. Élue députée en 2004, cette ancienne avocate auprès du barreau de Bruges reste très populaire dans sa province, la Flandre occidentale, où elle recueillit 130 000 voix de préférence en 2019. Son étoile continue aussi de briller au sein de son propre parti. Expérimentée, respectée, son autorité naturelle en impose. En septembre 2020, son nom circulait brièvement comme possible Première ministre. Aujourd’hui, elle est vice-Première ministre CD&V et, par ordre protocolaire, la numéro deux du gouvernement flamand que dirige Jan Jambon (N-VA). Ses compétences ministérielles sont à la mesure de ses ambitions : l’Économie, l’Économie sociale, l’Emploi, l’Innovation, l’Agriculture et la Pêche.

Vous êtes très connue en Flandre. Mais assez peu de l’autre côté de la frontière linguistique. Avez-vous beaucoup de contacts avec vos homologues francophones ?

"Oui. Pour les matières agricoles, je discute avec le ministre Willy Borsus (MR). Dans le domaine des biotechnologies, une collaboration à l’international pourrait être intéressante pour nos deux Régions. Et avec ma collègue la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale (PS), nous essayons de créer ensemble, avec les opérateurs sur le terrain, des leviers supplémentaires pour une mise à l’emploi rapide et durable."

Mais les opérateurs travaillent déjà beaucoup ensemble…