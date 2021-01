Le monde entier est en train de recevoir des millions de doses du vaccin Pfizer. Et c’est en Belgique que la société pharmaceutique américaine possède son plus grand laboratoire de production, à Puurs plus exactement, une petite ville, située entre Anvers et Bruxelles, au cœur de la Flandre. C’est aux pieds de deux éoliennes qui semblent garder le site, que l’on trouve cinq ou six bâtiments majoritairement en béton laissant apparaître une zone industrielle comme une autre si ce n'est le logo bleu "Pfizer" sur chacune des façades.

Et depuis l’apparition du Sars-Cov-2, le plus grand site Pfizer d'Europe travaille d’arrache pied pour produire le vaccin tant attendu, après avoir trouvé la recette miracle.