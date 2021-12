Il y a un an, les statistiques publiées en décembre par l’ONSS étaient sans appel. Elles montraient que la première vague de la pandémie et son confinement avaient emporté 125 000 jobs étudiants au 2e trimestre 2020 (-33 % par rapport à la même période un an plus tôt). Les derniers tableaux publiés dressent un état des lieux plus positif.