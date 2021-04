Dans la discrétion, les principaux ministres du gouvernement fédéral ont négocié lundi soir en "kern" afin de préparer le comité de concertation (Codeco) de mercredi.

On le sait, outre l'enseignement, la situation dramatique du secteur Horeca figurera au cœur des discussions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées.

Les restaurateurs et les cafetiers ne doivent pas s'attendre à de grandes annonces lors du Codeco de demain... Toutefois, le secteur pourrait recevoir quelques perspectives dont les contours se précisent.

Rien d'acquis, à ce stade, mais en kern, hier soir, une possible réouverture des terrasses à partir du samedi 8 mai a été évoquée. Il s'agit d'une proposition de compromis déposée sur la table du kern par le ministre des PME et des Indépendants, David Clarinval (MR). Le MR, tout comme le PS, souhaitait une réouverture plus rapide (dès le 1er mai) mais cela ne sera pas possible.

La proposition initiale abordée en kern reposait par ailleurs sur un plan "terrasses" démarrant à la mi-mai mais le ministre libéral, suivi par le vice-Premier ministre PS, Pierre-Yves Dermagne, a alors proposé la date intermédiaire du 8 mai, c'est-à-dire le week-end de la fête des mères (qui tombe le dimanche 9 mai).

Cette proposition se heurte en particulier à l'intransigeance du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A).

Réouverture complète en juin ?

Quant à imaginer une réouverture complète des salles de restaurants et des bars, l'Horeca devra patienter. Le rapport des experts qui conseillent les autorités dans la crise sanitaire propose une réouverture complète à partir de juin.