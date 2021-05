Un Comité de concertation XXL doit s’ouvrir ce mardi, à 9 h, pour définir la suite du déconfinement et de l’été. "Ça va être long", nous prévient-on. La reprise du plan intérieur, dont la reprise totale de l’Horeca, constituera l’un des gros dossiers sur la table. Après les reprises des terrasses ce 8 mai, quand les cafés, bars et restaurants pourront-ils rouvrir en intérieur ? Deux conditions doivent être réunies : une vaccination de 80 % des personnes à risques et moins de 500 personnes en soins intensifs (706 selon les derniers chiffres). Le MR plaide pour le 1er juin. "On pourrait descendre sous les 500 lits de soins intensifs avant juin. Si c’est le cas, je ne comprendrais pas qu’on reporte la réouverture des secteurs au-delà du 1er juin. Je suis optimiste", indiquait David Clarinval (MR), ministre des Indépendants dans la DH de ce lundi.

Le PS de Pierre-Yves Dermagne a plaidé pour la même date jeudi dernier en Kern. Le rapport du commissariat corona a proposé la semaine dernière une reprise le 14 juin. Selon nos informations, le Codeco de ce mardi devrait couper la poire en deux. Il semble acquis que la reprise n’interviendra pas le 1er juin. "Ce serait un mardi, donc pas idéal", nous indique une source gouvernementale. Une certitude : ce sera entre le 1er et le 14 juin. La date du 9 juin a circulé lundi après-midi, celle du 7 juin a aussi été évoquée.

Ces dates ne figurent pas dans le dernier rapport du Gems mais fait figure de compromis provisoire. Cela pourrait toutefois encore bouger : la Flandre et la Wallonie seraient favorables à une reprise début juin.