L'arrêté ministériel relatif aux mesures corona pour la deuxième phase du plan estival a été publié au Moniteur belge ce jeudi. Les mesures seront d'application jusqu'au 30 septembre 2021. Mais la situation sanitaire reste observée de près par le gouvernement qui se permettra d'adapter, si nécessaire, certaines mesures.

Voici les mesures qui entreront en vigueur:

Horeca

L'horeca va voir ses heures de fermeture étendues une nouvelles fois. Les établissements pourront ouvrir leurs portes à 5 heures du matin et devront les fermer à 1h du matin. Un maximum de 8 personnes par table est autorisé. Ce chiffre peut aller jusqu'à 12, enfants compris. Enfin, les membres d'un même ménage n'ont pas de limite de personnes pour leur tablée pour autant que toutes les personnes proviennent bien du même ménage.

Les tables en extérieur peuvent être espacées de moins de 1,5 mètre si un plexiglas (ou alternative équivalente) est installé entre deux tables (hauteur minimale: 1,8m).

Les jeux de café et de hasard sont à nouveau autorisés mais les joueurs doivent porter le masque.

Pour les banquets et réceptions, il n'y a plus de limite de nombre de personnes.

Voyages

Actuellement, il est interdit aux personnes revenant de zone rouge de se rendre en Belgique si elles ne sont pas de nationalité belge ou si elles ne résident pas principalement en Belgique.

A partir du 1er juillet, les voyages non essentiels vers la Belgique depuis les zones rouges ne seront plus interdits aux ressortissants d'autres pays qui ont eu une vaccination complète approuvée par l'Agence européenne des médicaments (deux doses reçues depuis plus de 15 jours). Le certificat de vaccination devra être présenté pour rentrer en Belgique. Un test PCR négatif réalisé 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge ne sera donc plus nécessaire pour les personnes entièrement vaccinées.

Activités organisées à l'extérieur

Les activités organisées en extérieur pourront être effectuées par groupe de 100 personnes jusqu'au 29 juillet 2021 et par groupe de 200 maximum dès le lendemain (encadrants non-compris).

Les événements, compétitions et entrainements sportifs, représentations culturelles et les congrès peuvent avoir lieu entre 5H et 1H du matin.

Jusqu'au 29 juillet, 2000 personnes assises peuvent assister aux événements. Dès le 30 juillet, ce chiffre grimpera jusqu'à 3000. Pour le public debout, ces chiffres s'élèvent respectivement à 2500 et 5000.

Les règles de l'horeca entrent en vigueur si des activités horeca sont exercées.

Les marchés, braderies, brocantes, marchés aux puces ou fêtes foraines peuvent accueillir plus de 5000 personnes, mais en proposant un plan de circulation à sens unique avec des entrées et des sorties bien indiquées. Les personnes qui prennent part à ces activités doivent être par groupe de 8 personnes maximum (avec qui la distanciation sociale ne doit pas être respectée), enfants jusqu'à 12 ans accomplis non compris. Les groupes ne peuvent pas changer de composition au fil des activités. Des groupes de plus de 8 personnes peuvent être constitués si l'entièreté du groupe appartient au même ménage.

Enfin, l'interdiction de rassemblement la nuit et en journée est levée.

Précisons encore que chacun peut recevoir chez lui jusqu'à 8 invités à l'intérieur ou dans un hébergement touristique de petite taille (précision du Moniteur: un logement de vacances pour un maximum de quinze personnes), les enfants jusqu’à l’âge de douze ans accomplis non compris.

Événements de masse

A partir du 13 août 2021, les événements de masse en extérieur pourront accueillir un public de 5.000 personnes par jour. Le chiffre maximum est de 75.000 personnes (collaborateurs et organisateurs non compris).

Les autorités locales peuvent toutefois limiter ce nombre.

Les chapiteaux peuvent être utilisés si et seulement si deux côtés sont ouverts et libres. Un appareil qui mesure la qualité de l'air doit être installé au milieu du chapiteau de manière claire et visible et la distanciation sociale doit être respectée dans la zone d'accueil.

Cultes et cérémonies

A partir de ce dimanche 27 juin, les mariages civils, funérailles et crémations sont autorisés à accueillir maximum 200 personnes à l'intérieur et 400 à l'extérieur, enfants jusque 12 ans accomplis compris.

Parmi les autres mesures, on note que le télétravail n'est plus obligatoire mais toujours recommandé. Les team-buildings sont à nouveau autorisés. En matière de shopping, il n'y a plus de limitation du nombre de personnes autorisées à faire du shopping ensemble. Les manifestations sont également autorisées à nouveau, sans limite du nombre de personnes, pour autant que le masque soit porté et que les distanciations sociales soient respectées.

Le prochain comité de concertation est prévu le 16 juillet.