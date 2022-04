Une cérémonie en l’honneur des participants aux Invictus Games 2022 a été organisée ce vendredi, en présence du Premier ministre Alexander De Croo. La Belgique participait pour la première fois à cet événement qui a regroupé 500 militaires et vétérans de guerre blessés, issus de 19 pays.

Pour la Team Belgium, cette première participation a d’emblée été un succès, rapportant pas moins de huit médailles à notre pays. Le caporal Legros, qui avait témoigné dans La DH avant la compétition, a remporté la médaille d’or en cyclisme. Cet ancien militaire est devenu hémiplégique suite à son AVC et est paralysé de la moitié du corps. Aujourd’hui, il a fait du cyclisme sa passion. "Les Invictus Games constituent une préparation idéale en vue de la Coupe du monde de paracyclisme sur route qui se tiendra du 5 au 8 mai à Ostende", confiait Raphaël Legros dans nos colonnes.

En tout, ce sont donc 500 vétérans de guerre qui se sont affrontés dans des disciplines aussi diverses et variées que l’haltérophilie, le tir à l’arc, l’aviron, le basket-ball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, ou le volley-ball assis. "Les Invictus Games utilisent le pouvoir du sport pour stimuler la guérison, soutenir la réhabilitation et susciter une plus grande compréhension et un plus grand respect pour ceux qui servent ou ont servi leur pays", concluent les organisateurs.