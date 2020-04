Les huit jeunes ont été privés de liberté et mis à disposition du parquet de Bruxelles. Certains devaient déjà comparaître devant le tribunal pour non respect des mesures

En 24 heures, ce sont pas moins de huit personnes qui ont été arrêtées à Bruxelles pour non respect du confinement. Huit jeunes qui prétentaient tous, chacun de leur côté, détenir une raison valable pour circuler. L'un devait manger une pizza avec un ami, l'autre se rendait chez des copains pour y trouver des cigarettes, l'autre encore devait discuter en voiture avec son pote, etc. Bref, autant de déplacements non indispensables pour ces jeunes qui ont donc été privés de liberté. Et pour cause : il s'agit chaque fois de multirécidivistes en matière de non respect du confinement. Deux d'entre eux devaient d'ailleurs comparaître prochainement devant le tribunal à ce sujet.

"Je confirme que huit personnes ont été privées de liberté. Il s'agit chaque fois de multirécidivistes, avec un profill assez jeune. Tous des moins de 30 ans. Ils expliquent chaque fois devoir sortir de chez eux mais sans motif légitime en réalité. Il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours lieu de respecter les mesures prises par arrêté ministériel.. Le procureur analysera donc chaque cas et renverra le cas échéant, devant le tribunal via la procédure accélérée", nous précise le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman. Le magistrat rappelle l'importance du respect des mesures en place. Dans le cas contraire, on le voit ici, les poursuites sont plus que jamais d'actualité.