La chanteuse de 23 ans, révélée par le tube "Dja Dja" a donné son tout premier concert sur le sol belge à la Madelaine ce mardi soir dans la capitale.

Elle était attendue de pied ferme par ses fans belges pour sa première date chez nous. Et c'est à Bruxelles que ça se passait, dans une salle de La Madelaine archi-comble et sold out pour l'occasion, ce mardi 16 avril.

Pour un baptême du feu, Aya Nakamura se retrouve devant un public surchauffé. Pas étonnant, finalement, pour la nouvelle star des adolescentes, grâce à son énorme tube "Djadja" qui accumule 352 millions de vues sur Youtube et le succès de son deuxième album "Nakamura", vendu à 210 000 exemplaires. "On l'attend depuis des mois, j'y pense tous les jours depuis que j'ai pris mes places, ça va être un moment inoubliable", raconte, émue, Lisa, âgée d'à peine 12 ans et entourée de sa maman et sa grande soeur pour l'occasion.

(...)