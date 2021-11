Lundi, les cliniques universitaires Saint-Luc ont ouvert leurs inscriptions pour l’administration de la troisième dose du personnel soignant. Et ce mardi, près de 1 000 personnes avaient déjà réservé un créneau, sur un total de 5 000 soignants. "C’est une première salve incroyable qui note de l’engouement et de la volonté de se faire vacciner", souligne Sébastien Gourdin, responsable de l’équipe optimisation aux cliniques Saint-Luc, chargée des projets d’accompagnement des équipes, dont celui de la vaccination. "En gros, quand on doit changer un ‘process’ ou que c’est compliqué d’organiser quelque chose, c’est pour nous. La grosse majorité du personnel veut le vaccin et la troisième dose. Il y a beaucoup de pression sur les soins et ils sont bien placés pour le savoir. Avec le vaccin, ils savent aussi que le risque diminue."