Ce mardi, la RTBF a publié le contenu de la note de Sûreté de l'Etat sur le cas d'Ihsane Haouach. Si le rapport signale "", celui-ci recommande en guise de conclusion de prendre contact avec le cabinet de Mme Schlitz afin de faire le point sur ces questions. La Sûreté suggère également de "".

Suite à la publication de ce rapport, l'ex-commissaire du gouvernement à l'égalité hommes-femmes a réagi dans un message posté sur Facebook. "Je suis profondément choquée ! J’ai pris la décision de démissionner suite aux attaques personnelles incessantes et le harcèlement que je subis depuis des semaines. J’ai posé ce choix afin de préserver ma santé mentale, celle de mes proches ainsi que l’IEFH", explique-t-elle.

"Malgré ma démission et toutes mes explications antérieures, on ne cesse de tenter de salir mon nom. Un rapport de la Sûreté de l’État me concernant vient d’être diffusé dans un article de presse", déplore Mme Haouach. "Je n’ai à ce stade pas été contactée par la Sûreté de l’État. Je vais moi-même demander à les rencontrer dans les plus brefs délais, afin de faire la lumière sur cette histoire", conclut la jeune femme.