Ikea propose ses solutions au gouvernement pour reprendre un redémarrage contrôlé de l'activité de ses enseignes mais également pour d'autres grandes chaînes de magasins.

Chez Ikea, seules les livraisons sont encore autorisées, mais le géant de l'ameublement suédois croule sous les demandes et les délais de livraison ont tendance à s'allonger de jour en jour. Mais le 3 mai se profile et, avec cette daté clé, l'entame du déconfinement. On sait que ce ne sera pas un retour à la vie normale et que de nombreuses activités seront encore lourdement impactées durant des semaines, voire des mois. Ikea a donc pris les devants et envisagé un système de drive qui pourrait permettre à de nombreux consommateurs d'avoir accès à son catalogue pour embellir sa maison ou son jardin. "On sait que c'est une réelle attente de la part de nos clients. Que ce soit pour s'aménager un espace de travail, embellir leur jardin ou leur maison, ils sont clairement en demande."

Mais les magasins restants fermés jusqu'à nouvel ordre, Ikea a décidé de mettre sur pied une nouvelle façon de faire ses courses. Un drive inédit pour l'enseigne. "Nous allons disposer des aubettes à l'entrée des parkings. Le client qui aura au préalable effectué sa commande et son paiement en ligne n'aura alors qu'à s'adresser au personnel qui y est posté pour lui communiquer son numéro de commande. Le tout derrière un plexiglas pour éviter bien entendu toute forme de contact. L'hôtesse lui indiquera alors vers quelle place de parking il peut se diriger afin de recevoir sa commande apportée par un autre collaborateur. De la sorte, nous pouvons garantir qu'aucun contact n'aura lieu entre le client et le personnel. Et cette solution pourra aussi rassurer ceux qui ne souhaiteraient pas rentrer dans le magasin si l'autorisation de réouverture est accordée."

Ikea a testé cette formule avec succès à Hasselt avec ses collaborateurs et se tient donc prêt à la déployer dans son réseau dès que le gouvernement lui en donnera l'autorisation. "Cette formule permet de soulager la pression lors de l'ouverture complète ultérieure des magasins, évitant ainsi un éventuel chaos. Cela permet aux collaborateurs d'effectuer leur travail dans des conditions sûres et saines et permet à une partie des plus de 4 000 collaborateurs de retourner au travail. Cette solution est une première étape, lors de la réouverture, elle peut rester une alternative permanente, ce qui permettra de répartir les flux de clients et de permettre à chacun de faire ses achats comme il ou elle le souhaite."

Ce système de Click & Collect est déjà de mise partout en Europe, sauf en Belgique, en Italie, en Espagne et en Croatie. IKEA demande dès lors ouvertement au gouvernement de rendre possible ce système le plus vite possible.

A.S. Adventure, AVA, Decathlon et Media Markt également intéressés par ce type de shopping "sans contact"

La chaîne suédoise se mue également en porte-parole pour d'autres enseignes qui connaissent les mêmes soucis. "Cette solution est une première étape ; lors de la réouverture, elle peut rester une alternative permanente, ce qui permettra de répartir les flux de clients et de permettre à chacun de faire ses achats comme il ou elle le souhaite. C'est pourquoi IKEA demande une autorisation claire pour appliquer cette méthode de travail le plus rapidement possible, également dans l'intérêt des autres détaillants qui bénéficient de cette formule. A.S. Adventure, AVA, Decathlon et Media Markt, par exemple, ont déjà confirmé leur intérêt. Cette formule de collecte sans contact sur le parking peut contribuer à un redémarrage progressif, responsable et en douceur. Si nécessaire, IKEA met également son expertise à la disposition d'autres détaillants, en prévision d'un redémarrage général ultérieur du secteur de la vente au détail."