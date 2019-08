Sa pancarte “adult only” sur la digue de Nieuwport lui vaut encore des ennuis mais ce gérant assume et nous confie avoir même multiplié sa clientèle

La décision de Noël Brossé, patron du Sir Charles, d'interdire l'accès aux enfants à son établissement situé sur la digue de Nieuwport avait suscité une vive polémique. Un an plus tard, le patron du Sir Charles, encore menacé et insulté, nous confie avoir gagné de la clientèle. "Un papa m'a encore menacé avec un couteau le mois dernier mais j'assume totalement ma décision. Les tables avec enfants me rapportaient 60-70 euros, maintenant c'est le double."(...)