Le tribunal correctionnel de Bruxelles a accordé la suspension du prononcé de la condamnation, mercredi en fin d'après-midi, à un militant qui avait détourné des écrans publicitaires en 2016. Celui-ci avait piraté le système et changé les messages pour en diffuser d'autres, qui dénonçaient les traités de libre-échange TTIP et CETA. Le tribunal a estimé que le prévenu avait commis l'infraction de piratage informatique en s'introduisant illégalement dans un système, en l'occurrence celui de panneaux publicitaires électroniques.

"La liberté d'expression ne peut justifier la commission d'infractions", a établi le juge, précisant que le jeune militant aurait dû se rendre compte de l'illégalité de ses actes.

Quant à l'argument de la défense selon lequel le prévenu a également voulu dénoncer une certaine oppression de la publicité dans l'espace public, le tribunal l'a estimé non crédible. "Le prévenu a, au contraire, fait lui-même de la publicité pour faire passer un message qu'il considère comme juste."

Compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal lui a accordé la suspension simple du prononcé de la condamnation durant deux ans, comme demandé à titre subsidiaire par son avocat, Me Olivier Stein.

La procureure, elle, avait requis une peine d'amende de 12.116 euros.

Le prévenu, âgé de 26 ans, avait détourné des écrans publicitaires en juillet 2016, dans le cadre d'une mobilisation contre les traités de libre-échange TTIP et CETA.

Il avait notamment changé le message du panneau géant Coca-Cola sur la place De Brouckère à Bruxelles. Le logo de la célèbre marque de boisson avait été remplacé par le message "TTIP Game Over - No more negociations - No more free trade deals - It's time for action".

Il avait également changé les messages de deux autres panneaux à Arts-Loi et sur la place Stéphanie.

Quant au détournement d'un autre message à la Foire agricole de Libramont, le tribunal a constaté les faits prescrits.

En 2016, une campagne "TTIP Game Over" appelait les citoyens à organiser des actions directes non-violentes et de désobéissance civile, en vue de mettre un terme aux négociations des traités de libre échange comme le TTIP et le CETA.