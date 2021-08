Alexander De Croo a annoncé vendredi des assouplissements dans le pays, mais pas à Bruxelles en raison d’un taux de vaccination plus faible. Quelles raisons objectives pour ce retard ? Le Soir souligne l’importance de la précarité, notant que le taux de vaccination et le niveau socio-économique sont étroitement liés. En effet, ce sont les communes les plus pauvres, comme Saint-Josse (34,9 % de la population totale vaccinée) ou Molenbeek (37,4 %) qui comptent la plus faible couverture, alors que Woluwé Saint-Pierre atteint 60,7 %, Uccle 56,2 %, Ixelles 54 %.