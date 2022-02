Avec plus de 2 362 000 articles rédigés en français, Wikipedia regorge de ressources utilisées quotidiennement par de nombreux internautes. Des sciences à l'histoire, en passant par la culture : tous les thèmes y sont abordés. Et la politique ne fait pas exception. En France comme en Belgique, tous les hommes et toutes les femmes politiques font l'objet d'une entrée sur l'encyclopédie en ligne.

Depuis fin janvier, la page Wikipedia de Marlène Schiappa affiche un avertissement assez inhabituel, révèlait ce mercredi le site Arrêt sur Images . " Cet article semble être une page autobiographique ou autocentrée qui a fait l'objet de modifications substantielles, soit par la principale intéressée, soit par une personne en lien étroit avec le sujet" , peut-on lire sur le bandeau rouge en tête d'article.

© Capture d'écran Wikipedia

L'alerte épingle le contenu pour manque de neutralité. Et pour cause : certaines modifications apportées à la page viendraient tout droit du cabinet de la ministre.

Qui se cache derrière "Noaaah22" ?

Ce sont les modifications effectuées par un compte, "Noaaah22", qui ont mis la puce à l'oreille de deux admins français de Wikipedia. " Il est évident qu'il fait du 'cherry picking' : il va chercher des articles de presse qui parlent en bien de Marlène Schiappa, pour pouvoir étayer des informations élogieuses", explique l'un d'entre eux à nos confrères français. "Il fait la promotion de Marlène Schiappa", tranche l'autre.

Le compte semble en effet dédié à l'édition de la page de la femme politique française, comme le montrent les archives de ses contributions .

Selon les recherches effectuées par Arrêt sur Images, la personne derrière le compte ne serait autre que l'actuel conseiller en communication de Marlène Schiappa, Yenad MLaraha. "Je fais partie du cabinet de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur. En tant que conseiller de la ministre, je me permets d'effectuer des modifications sur sa page", peut-on d'ailleurs lire sur le profil de Noaaah22 depuis janvier 2021, après plusieurs rappels à l'ordre.

Si l'encyclopédie déconseille pourtant fortement d'éditer les pages pouvant susciter un conflit d'intérêt, elle ne l'interdit pas pour autant. "À partir du moment où l'on devient un article encyclopédique, on a un contrôle limité de ce qu'il se dit sur nous", rappelle d'emblée la page du site web consacré à ce type d'article . "Il est attendu de chaque article de Wikipédia qu'il couvre son sujet d'une manière neutre, compréhensible et complète afin de faire progresser la connaissance de ce sujet dans son ensemble", rappelle également la page, ajoutant que les articles à but promotionnel seront supprimés ou fortement modifiés de façon à les rendre neutres.

Une nouvelle controverse

Reste que la manoeuvre aura eu le mérite d'ajouter un nouveau volet au chapitre "controverse" de la page de Marlène Schiappa, nommée "Utilisation de Wikipédia comme vitrine promotionnelle". Un ajout rapidement contesté, ce jeudi 10 février, par le cabinet de la ministre. " Donc le fait de modifier la page Wikipédia de son employeur constitue vraiment une information nécessitant un paragraphe dans un page considérée comme encyclopédique...? Si tel était le cas, la définition de " encyclopédique " nécessite vraiment d'être expliquée ", écrit Noaaah22.

Ce n'est pas la première fois que Marlène Schiappa est prise en tentant d'améliorer son image en ligne. Arrêt sur Images avait déjà révélé l'année dernière que Marlène Schiappa et ses équipes de communication avaient utilisé la technique dite de "l' astroturfing" , soit la création d'une multitude de compte sur les réseaux sociaux pour promouvoir une personne. Des dizaines de comptes épinglés, qui avaient cessé leur activité dans la foulée.