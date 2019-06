Le personnel multiplie la surveillance et les tournées dans les chambres pour inciter les résidents à boire. Avec des astuces à la clé.

Ce samedi, les résidents des maisons de repos vont faire l’objet d’une assistance et d’une surveillance accrues de la part du personnel médical. Aux Foyers Saint-Joseph, site de Bascoup, près de Morlanwez, Saliha Hassaini est aide-soignante et elle connaît la procédure à suivre, même si la direction et le personnel médical refont le matin, à chaque épisode caniculaire un point sur les consignes à respecter. " Ce que l’on fait avant tout, c’est de mettre chaque résident en confort. Le matin, on ferme fenêtres et tentures, on installe ceux qui le peuvent à l’ombre et à l’air, on emmène certains dans la salle à manger. " Et bien sûr, tout est fait pour assurer à chaque personne âgée une bonne hydratation. " S’ils sont bien, s’ils ont bu, ils mangeront mieux et ils se sentiront mieux ", remarque Saliha.

