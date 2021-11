"Il faudrait que le politique soit plus à l'écoute des non vaccinés" BelgiqueInterview Camille Calvier © Belga

Nouvelle vague, nouvelles mesures, mais la vaccination suit peu. Face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus en Belgique, le gouvernement a renforcé les mesures sanitaires la semaine dernière : Covid Safe Ticket, masque, télétravail et vaccination obligatoire pour les soignants. Ceci dans le but d'augmenter la couverture vaccinale et ainsi espérer réduire la circulation du virus. Loin de l'effet escompté, les soignants enclenchent la grève, et les citoyens protestent, avec violence, pour certains. Les mesures ne semblent plus susciter l'adhésion. La stratégie du gouvernement de traquer les non vaccinés est-elle toujours efficace ? Réponses avec Vincent Lorant, professeur en sociologie médicale et en politique de santé à l'Institut de recherche santé et société de l'UCLouvain.