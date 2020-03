Plusieurs mesures ont été annoncées pour soutenir les indépendants et les entreprises.

Avec les mesures restrictives annoncées jeudi soir à l’issue d’un Conseil national de sécurité, on peut s’attendre à un impact économique "direct et violent " sur certains secteurs touchés en première ligne, comme l’Horeca, la culture et les loisirs. Ce sont les mots employés par l’UCM. La crainte est la même du côté du SDI (Syndicat des indépendants & des PME), qui affirme même que, " si rien n’est fait pour aider ces entreprises et ces commerces, les chiffres des faillites vont rapidement plonger à des niveaux jamais atteints ".

Les petites entreprises risquent de faire face à "l’une des pires crises qu’elles aient jamais connues", estime le syndicat, qui réclame d’urgence "la mise en place d’un fonds d’indemnisation suffisamment doté", qui devrait "permettre à tout indépendant ou entreprise subissant un préjudice d’y faire appel ". Le syndicat en profite pour rappeler qu’un gouvernement de plein exercice serait bien utile pour faire face à une crise comme celle du coronavirus…

Plusieurs mesures ont été annoncées ce vendredi pour tenter d’atténuer les effets économiques négatifs de la lutte contre le coronavirus.

"Je crains que les mesures déjà prises ne soient insuffisantes ", prévient Christine Mattheeuws, présidente du SNI (Syndicat neutre pour indépendants).

L’une d’elles serait d’importance. Selon Sudinfo, le ministre des Indépendants et des Classes moyennes, Denis Ducarme (MR), souhaiterait mobiliser un milliard d’euros à l’intention des indépendants le plus rapidement possible. L’objectif : mobiliser le Fonds de réserve du statut social des indépendants géré par l’Inasti (l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants) et alimenté par les bonis annuels du statut social. Il aurait déjà formulé une proposition en ce sens. Le cabinet Ducarme nous confirme que la piste est examinée.

Le fédéral a plus largement étudié des mesures de soutien pour les entrepreneurs, impactés par la lutte contre le coronavirus. "Une série de mesures ont déjà été prises, comme le chômage temporaire. Mais des mesures socio-économiques devront être adoptées à l’avenir, en fonction de la réalité de terrain", a confirmé, vendredi matin, la Première ministre, Sophie Wilmès, sur La Première (RTBF).

Le cabinet de Denis Ducarme a confirmé avoir déjà pris des contacts avec les fédérations Horeca. Une réunion avec celles-ci devait avoir lieu vendredi pour discuter des mesures supplémentaires à prendre en faveur du secteur, outre celles déjà prises : la dispense, le report ou la réduction des cotisations sociales ; le fait de pouvoir bénéficier d’un revenu de remplacement ou encore des mesures en matière fiscale et de chômage économique.

Pour la ministre des Affaires sociales Maggie De Block (Open VLD), les entrepreneurs du secteur Horeca devraient pouvoir bénéficier, durant un trimestre, d’une exemption de leurs cotisations sociales, après l’annonce de la fermeture dès ce vendredi à minuit de tous les restaurants, cafés et discothèques jusqu’au 3 avril.

Le gouvernement de Wallonie a décidé de son côté de constituer un fond extraordinaire de crise de 100 millions d’euros pour soutenir les secteurs qui subissent un préjudice économique à cause du coronavirus. Le numéro 1890 est ouvert tout le week-end pour répondre à toutes les questions que se posent les entreprises, les indépendants, les commerçants et les artisans. Le gouvernement fera le point de la situation ce samedi à 10 h avec les interlocuteurs sociaux (patrons et syndicats) et rencontrera deux fédérations sectorielles parmi les plus touchées (Horeca et tourisme) ce samedi à 14 h.

Le gouvernement flamand a, lui aussi, annoncé avoir prévu 100 millions d’euros pour des garanties de crise au bénéfice des entreprises. Les commerces qui doivent fermer pourront bénéficier d’une indemnisation forfaitaire à hauteur de 4 000 euros. Le gouvernement bruxellois devait lui aussi se réunir hier.