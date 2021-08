Pour Philippe Defeyt, il faut un régime de pension similaire pour les fonctionnaires, les salariés et les indépendants.

Philippe Defeyt, économiste à l’Institut pour un développement durable, suit de longue date le débat sur les pensions dans notre pays.

"La question de la carrière assimilée ou effectivement prestée, est-ce le vrai débat ? Le plus important, c’est d’uniformiser les régimes de pension", assène-t-il. "Il faut un seul régime de pensions, calculé de la même manière pour tous. La commission Pension, que Frank Vandenbroucke a dirigée, assure l’avoir proposé. Mais non ! Ils ont proposé l’uniformisation des modes de calcul. Ce qu’il faut, c’est que demain une même carrière, les mêmes revenus, le même nombre d’années donnent le même montant de pension. Et cela, qu’on soit indépendant, fonctionnaire ou salarié ! La hauteur de votre pension doit dépendre de la hauteur de vos cotisations durant votre vie. On tourne autour et on se perd dans des débats périphériques depuis des années", regrette-t-il. "À l’avenir, de plus en plus de gens vont avoir des pensions mixtes. Il faut sortir de ce jeu salarié contre fonctionnaire, indépendant contre salarié."