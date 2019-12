Un navetteur quelque peu distrait avait oublié ses cadeaux dans le train le jour du réveillon de Noël. Grâce aux community managers de la SNCB et à Twitter, il a pu les retrouver juste à temps pour les glisser sous le sapin.

C'est la belle histoire de Noël. Ce mardi 24 décembre, peu avant 18h, un navetteur oublie ses cadeaux dans un train en direction d'Alost. Ce dernier décide alors d'interpeller la SNCB sur Twitter, dans l'espoir d'être sauvé à la dernière minute.

"J'ai oublié mes cadeaux dans le S10 2066 en direction d'Alost" écrit-il sur Twitter, mentionnant le compte de la compagnie ferroviaire. Et quelques minutes plus tard, la magie des réseaux sociaux opère et Lorenzo, un des community managers de la SNCB, lui demande quelques détails sur le type de cadeaux.





Le dialogue s'engage et l'usager fournit une description de ses cadeaux – "sac plastique filigrannes en-dessous de mon siège" – ce à quoi Lorenzo, près de 45 minutes plus tard, répond "On a vos cadeaux !" et lui fournit même un lieu de rendez-vous pour qu'il puisse les récupérer avant le réveillon de Noël.





"Un tout grand merci !!!!!!!! @SNCB augmentez ce CM !", a encore commenté le voyageur, qui a finalement posé pour une photo souvenir avec l’accompagnatrice de train qui lui a rendu ses cadeaux juste avant le réveillon.

D'ailleurs, chaque jour la SNCB reçoit environ 750 messages en moyenne et compte au total plus de 180.000 followers sur Twitter, Facebook, Linkedin et Instagram. Présente sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et bientôt WhatsApp.

16 personnes à temps plein pour gérer les réseaux sociaux de la SNCB : "cela a pris une énorme apleur aujourd'hui"

L'entreprise ferroviaire a fait des réseaux sociaux un véritable allié dans sa communication, une présence qui est très appréciée par les navetteurs. "Cela a vraiment pris une énorme ampleur aujourd’hui. Il faut savoir que 16 personnes sont dédiées à 100 % aux réseaux sociaux et occupées à répondre au quotidien aux questions des navetteurs sur nos différents comptes. Le train est représentatif de la société. On peut dire que les utilisateurs ont provoqué cette demande. Donc, il y a de plus en plus d’informations données aux usagers par rapport à leurs trains ", précise Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.

Et pour l’équipe des community managers de la SNCB, la consigne, c’est de répondre rapidement à toute question avec le plus de précision possible. "Ici, c'est le community manager qui a récolté les informations et les a ensuite transmises au service compétent. Ici, l'accompagnteur de train a été averti assez rapidement, de manière à ce qu'il puisse intervenir assez vite, c'est-à-dire avant que le train n'arrive au terminus. Sinon, les cadeaux seraient partis directement aux objets perdus", détaille-t-il.

Et si l'on en croit l'une des réponses au dernier tweet, le navetteur a remercié l'accompagnatrice qui lui a restitué ses cadeaux par "quelques Chouffe", et conclut en espérant "qu'elle les partagera". Comme quoi, Twitter peut être autre chose qu'un flot d'insultes.