L’utilité des chiens d’assistance pour les personnes en situation de handicap n’est plus à démontrer. "Grâce à Roxie, je me sens libre. Je ne suis plus obligée de compter sur l’aide d’une autre personne pour pouvoir sortir de chez moi. Elle me rassure et me permet d’être autonome. Nous sommes devenus complètement fusionnelles", explique ainsi Fatima Messaouri, dame malvoyante qui peut compter sur l’aide d’un chien d’assistance depuis un an.

