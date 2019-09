Il y a ceux qui tombent sur des hôteliers malhonnêtes ou du moins sans compassion, et d’autres qui ont plus de chance.

C’est le cas de Pierrot et Marie-Jeanne. Le couple originaire de Soumagne a pu profiter de son séjour à Djerba sans stress et sans encombres. "Tout s’est très bien passé du début à la fin et la direction de l’hôtel a pris ses responsabilités dès l’annonce de la faillite, assure Pierrot. Nous avons pu disposer de notre chambre tout à fait normalement et ils étaient même prêts à nous accueillir quelques jours de plus au moment où Brussels Airlines a annulé des vols."

Pas de problème non plus pour le transfert vers l’aéroport. "Tout s’est passé comme prévu et l’hôtel a fait le nécessaire, chapeau", sourit-il.

Des vacances au Sentido Palm Azur qui resteront donc entourées de bons souvenirs pour le couple. Et quand on sait que les séjours dans les hôtels de la chaîne Sentido étaient vendus exclusivement chez Thomas Cook, il faudra voir qui reprendra le marché dans les mois à venir.