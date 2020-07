Si la situation épidémiologique "n'évolue pas favorablement", a rappelé Sophie Wilmès à l'issue du Comité de concertation de ce dimanche, aucune nouvelle mesure n'a été prise pour le moment car la recrudescence des cas de coronavirus se développe de manière localisée. Un possible renforcement des mesures sanitaires au niveau national ne sera pas étudié avant le prochain CNS, maintenu au 23 juillet.

En attendant la Première ministre a rappelé aux Belges de rester vigilant et de continuer de respecter les règles de distanciation sociale.

A la sortie de la réunion, le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem s'est lui aussi exprimé au micro de la VRT. "Si vous n'avez pas encore réservé, restez autant que possible en Belgique", a-t-il conseillé. Ne pas partir en vacances, une préconisation dont il avait déjà fait part à nos confères flamands de la VTM Nieuws il y a deux jours. "Même pendant les périodes de vacances, restez le plus possible à la maison", avait-il déclaré.

Des propos que Sophie Wilmès a vivement contredit ce dimanche. “Il n’y a toujours pas, à l’heure d’aujourd’hui, de recommandation officielle de ne pas se rendre à l’étranger. Et je propose que l’on s’en tienne uniquement aux communications officielles”, a martelé la Première ministre au micro de la VRT.