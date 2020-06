Le Tec annonce un retour à la normale pour le 1er juillet.

"Le Tec, ça nous rapproche" : le slogan du gestionnaire des bus en Wallonie va redevenir d'actualité dès lundi, et davantage encore le 1er juillet, puisque les mesures de limitation du nombre de passagers vont être progressivement levées.

Le 8 juin, toutes les places assises à bord des bus et des trams du Tec pourront être occupées.



Le nombre de personnes autorisées à se tenir debout restera toutefois limité à quatre voyageurs pour un bus simple, six voyageurs pour un bus articulé et cinq pour un tram.

Dès le 1er juillet, ces limitations de places debout seront entièrement levées, si l'évolution de l'épidémie de coronavirus reste positive, précise le Tec.

L'opérateur rappelle que le port du masque pour tout passager âgé de 12 ans et plus restera obligatoire et que la montée des voyageurs continue à se faire par l'arrière du véhicule.



Il faut de nouveau valider son titre de transport à bord, quand cela est possible. Une affiche apposée à l'intérieur des bus et trams signale aux passagers si le valideur est accessible.