La vente record du pigeon New Kim, dont la DH parlait déjà il y a 15 jours, a largement été commentée ce week-end, y compris par la presse internationale. Notre confrère Le Monde n’hésitait pas à joliment surnommer le volatile belge: Le pigeon aux oeufs d’or!

Si New Kim a atteint le prix record en Europe de 1,6 million d’euros, rappelons qu’en réalité, la maison de ventes Pigeon Paradise (Pipa) proposait 445 pigeons pour lesquels les enchères en ligne s’achevaient hier à 17 h. Les 445 pigeons ont rapporté 9 506 350 euros - environ 21 000 en moyenne par pigeon. Parmi eux, Golden New Kim, un fils de New Kim, a atteint plus de 600 000 euros!

Pigeon Paradise prélève 35 % de commission. Les pigeons voyageurs provenaient tous de la famille Van De Wouwer, de Beerlaar, qui met ainsi fin à ses activités colombophiles.

Quant au pigeon star New Kim, élevé par Nikolaas Gyselbrecht que l'on peut apercevoir sur la photo, il a été acheté par Super Dumper, le pseudo d’un magnat chinois, Xing Wei, originaire de Tangshan (province de Hubei, à l’instar de Wuhan d’où est partie la pandémie de Covid-19, il y a quasi un an jour pour jour). M Xing Wei, la cinquantaine, se décrit comme un passionné des pigeons depuis l’enfance. Xing Wei se rend régulièrement en Belgique depuis 2008, à raison de 3 à 4 fois par an. New Kim n’est pas son premier. Le Chinois avait acheté précédemment le pigeon Nadine (400 000 euros) et l’an passé, Armando, payé 1 252 000 euros. Xing Wei possède donc désormais le mâle Armando, la femelle New Kim et le fils de ce dernier Golden New Kim. Les trois lui ont coûté la coquette somme de 3,5 millions d’euros.