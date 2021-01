De plus en plus de professeurs expriment leur désarroi face à la crise sanitaire.

Stress lié à la situation épidémiologique, inquiétude face au décrochage d’un nombre grandissant d’élèves et surcharge de travail due à l’organisation des cours à distance : les enseignants craquent. Ils sont de plus en plus nombreux à faire part de leur désarroi que ce soit via les réseaux sociaux ou auprès des syndicats.

"Les enseignants sont à bout. Il y en a de plus en plus qui craquent littéralement et fondent en larmes en m’expliquant leur situation. Dans certaines écoles, ça devient difficile à gérer. Si ça continue, il va falloir que la ministre de l’Éducation prenne des mesures pour leur venir en aide", témoigne Roland Lahaye, président de la CSC-Enseignement.