Télétravail, allégement des quarantaines, modification de la stratégie de testing, situation hospitalière: Steven Van Gucht et Yves Van Laethem font le point en cette veille de comité de concertation.

A la veille d’un Comité de concertation qui devrait marquer la réconciliation entre les responsables politiques et les experts, les différents représentants devraient faire le point sur les mesures actuellement en vigueur, avec deux paramètres dans le viseur: le variant Omicron et l'avancée de la vaccination et de la troisième dose en Belgique. “C’est le moment d’appeler à la prudence car nous entrons dans une période incertaine, lance le virologue Steven Van Gucht. Une chose est sûre, la vague de contaminations a commencé et on prévoit qu’elle augmente encore pendant au moins une semaine. Cette semaine, on arrive déjà à plus de 25.000 infections par jour, même si ce chiffre n’est pas encore consolidé, c’est en tout cas un chiffre qui n’a pas encore été vu et qui frôle déjà le pic de la quatrième vague”.

Une cinquième vague qui s’explique par plusieurs facteurs, notamment les rassemblements en intérieur durant les fêtes. Et avec le variant Omicron, beaucoup plus contagieux, entraîne logiquement une forte hausse des nouvelles infections. Mais si le nombre d’hospitalisation augmente légèrement ces derniers jours, les soins intensifs sont à ce stade épargnés.