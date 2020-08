Au vu de la situation actuelle, partir et revenir de voyage n'est pas aussi facile qu'autrefois. En fonction de la destination, les Belges sont parfois amenés à se faire tester pour vérifier qu'ils n'ont pas contracté le coronavirus au cours de leur séjour. Pour faciliter leurs démarches, les autorités de Brussels airport ont décidé d'installer un laboratoire mobile où les passagers pourront effectuer un test Covid.a détaillé Arnaud Feist,CEO de Brussels Airport CompanyLe laboratoire mobile sera installé à l'extérieur du terminal de l'aéroport (niveau des départs). Le dépistage sera possible pour les voyageurs quittant le territoire et pour ceux y accédant.

Pour les plus pressés, l'aéroport a prévu une forme de test rapide dont les résultats seront disponibles trois heures après l'avoir effectué. Son coût sera toutefois plus élevé qu'un test PCR classique: 135 euros au lieu de 67 euros. Le tarif diminuera pour les passagers revenant d'une zone rouge, obligés de se faire dépister: le test leur coûtera 46,81 euros.